Pour beaucoup de mariées, « le mariage c’est la robe ! ». Elise Martimort, créatrice de robes à Bordeaux, l’a parfaitement compris. Cette boulimique de travail à la fois styliste, modéliste et couturière présente sa toute première collection de robes de mariée. Jusqu’alors, elle travaillait exclusivement sur mesure, une activité qu’elle ne délaisse pas pour autant : « chaque cliente m’inspire une robe », explique-t-elle. La collection comprend 17 pièces d’inspiration bohème, aussi féminines que sensuelles où il n’est pas rare d’apercevoir de la dentelle et des dos nus plongeants. Les créations sont aussi résolument modernes : « on a voulu casser les codes du mariage avec des tops ou des jupes avec des poches », raconte-elle. Toutes les pièces ont été dessinées et confectionnées en moins d’un mois dans son showroom qui lui sert aussi d’atelier. La créatrice revendique « une endurance de cheval » acquise pendant la première partie de sa vie à Paris en tant que « petite main » pour les plus grandes maisons de couture. De ces années-là, elle garde surtout une technique hors pair et un savoir-faire de plus en plus rare. Il y a trois ans, elle est tombée amoureuse de Bordeaux où elle s’est installée pour créer la marque qui porte son nom. Dans son showroom de la rue Huguerie, la créatrice encourage les clientes à toucher les tissus et les matières : ici de la dentelle de Calais, là de la soie de Lyon. Elise Martimort ne travaille qu’avec des artisans français de luxe et privilégie les circuits courts, éco responsables. La styliste a une créativité débordante : « dès que je touche un tissu, je vois la robe ». Aussi les projets ne manquent pas : une collection pour petites filles, une nouvelle ligne de robes de mariée, un showroom à Paris et pourquoi pas un jour, une Maison de la mode à Bordeaux ? • Clothilde Bru Photo : La créatrice de robes de mariée Elise Martimort dans son showroom de la rue Huguerie © Clothilde Bru / Bordeaux 7