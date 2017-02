Les réservations sont ouvertes pour la saison 2017 dans les huit refuges périurbains de l’agglomération. Les huit sites accueillent le public à partir du 1er mars et jusqu’au 30 novembre. Pour tenter de passer une nuit dans Le Tronc Creux à Pessac, Le Nuage à Lormont, La Nuit américaine à Bassens (notre photo), La Vouivre à Ambès, Les Guetteurs à Bègles, la Belle Etoile à Floirac, Le Hamac à Gradignan ou Le Prisme à Ambarès-et-Lagrave, autant s’y prendre tôt car les refuges ouverts sept jours sur sept et gratuits sont pris d’assaut. Les réservations sont ouvertes un mois à l’avance. En ce mois de février, on peut donc réserver une nuit dans l’un d’entre eux pour mars. La famille devrait s’agrandir cette année. Deux nouveaux refuges ouvriront à Bordeaux-Lac et au Haillan. Un autre est prévu en 2018 à Martignas-sur-Jalles. A la fois objets culturels et de valorisation du patrimoine naturel métropolitain, ces sites ont été imaginés par Bruit du Frigo en collaboration avec Zébra3. En 2016, 5 200 personnes y ont passé une nuit. Les refuges, financés par Bordeaux Métropole avec le soutien des villes hôtes, entament leur sixième saison. Informations et réservations sur http://lesrefuges.bordeaux.metropole.fr Photo : © ARCHIVES THIERRY DAVID / SUD OUEST