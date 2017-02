Virginie, Natalia et Camille sont trois jeunes femmes et mamans qui travaillent dans le monde de la petite enfance dans l’agglomération bordelaise. « Nous nous sommes rendu compte que les jeunes parents avaient à leur disposition tout un tas de services et de professionnels mais qu’ils n’étaient pas forcément très bien informés », raconte Natalia Montfort. L’automne dernier, elles ont sorti le premier Carnet d’adresses des parents de Bordeaux. Ce livret recense des professionnels de confiance, sélectionnés par leurs soins, à destination des parents ou futurs parents bordelais. « Nous les avons classés en huit thématiques », explique-t-elle. On trouve dans le livret les profesionnels de santé comme les sage-femmes, les ostéopathes, les kinés, orthoptistes, etc. Les boutiques pour enfants et femmes enceintes, les associations dédiées à la parentalité, celles proposant des activités pour les enfants ou encore les prestataires de garde d’enfants y sont recensés. Imprimé à 13 000 exemplaires, le carnet est disponible gratuitement chez les membres de l’association Le Carnet d’adresses des parents de Bordeaux. « Nous sommes actuellement une centaine d’adhérents, relate Natalia Montfort. Il y a pas mal de professionnels de santé mais aussi des prestataires qui travaillent dans l’univers de la famille. » 13 000 exemplaires gratuits Le Carnet se décline aussi depuis quelques jours en version web. On peut télécharger sur le site de l’association la version PDF du livret. Les parents y trouvent aussi des conseils, donnés par des professionnels de santé, ou des spécialistes de la parentalité, ainsi que les actualités des évènements familiaux ayant lieu à Bordeaux et alentours. « Notre but est à la fois d’aider les parents et de de créer du lien entre professionnels », dit la jeune femme. Dans les prochains mois, l’association souhaite organiser des rencontres et conférences autour du thème de la parentalité.?Une nouvelle édition du Carnet d’adresses des parents de Bordeaux est aussi programmée en 2017. L’occasion de mettre à jour l’annuaire et d’y inclure de nouvelles adresses.• LB www.carnet-adresses-parents.fr Photo : Trois mamans, Camille, Virginie et Natalia, sont à l'iniative de cet annuaire © BERNARD AUDRY