« Canidélite », c’est le nom du tout nouveau centre d’éducation canin qui a ouvert il y a une semaine à Ambarès-et-Lagrave sur la rive droite de Bordeaux. Deux hectares de terrain entièrement dédiés au dressage et aux loisirs des toutous ! Le centre propose de multiples activités à effectuer en binôme entre maître et chien : cani-rando, cani-vtt, cani-trottinette, cani-cross et pourquoi pas cet été, cani-paddle ! Si la dimension loisir est importante, Canidélite est avant tout un centre d’éducation pour les chiens récalcitrants. Contrairement à la plupart des autres clubs canins animés par des bénévoles, le centre travaille avec des éducateurs comportementalistes professionnels. C’est le cas de Julie Lamouroux et Nicolas Bonet qui défendent une vision similaire d’un dressage « moderne » où il ne s’agit pas de faire de l’animal un chien d’élite. « On veut rompre avec l’ancienne méthode très dure. Ici on valorise le renforcement positif, on veut aider le chien à prendre confiance en lui. » Un suivi personnalisé En plus des séances individuelles (sur rendez-vous) et des séances de groupe les lundis et mercredis soirs, le centre propose des activités dédiés aux chiots de 2 à 6 mois. Pour les deux dresseurs c’est une étape importante dans le développement de l’animal. C’est le moment où il doit se familiariser avec les sons de la vie quotidienne et apprendre la vie en société, comme un être humain ! Ainsi les dimanches matins, il est possible d’emmener son jeune chien à la « Récrée des chiots ». Le centre tire partie de son incroyable espace. Avec ses deux hectares, il est 4 fois plus grand que son aîné situé dans la banlieue de Toulouse. Il comporte un terrain central pour les séances individuelles, un terrain « agility » pour les parcours d’obstacles et deux forêts : une pour la « Récrée des chiots », l’autre pour les activités des chiens adultes. ?Le premier rendez-vous est gratuit ! Il permet de déterminer le nombre de séances nécessaires selon les besoins de l’animal. Une fois le cycle terminé, chien et maître peuvent revenir pendant un mois profiter du centre et de ses infrastructures !• Clothilde Bru Photo : Julie Lamouroux et Nicolas Bonet, dresseurs du centre d’éducation canin © Clothilde Bru / Bordeaux 7