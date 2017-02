C’est l’actrice Valérie Bonneton qui a vendu la mèche dans « Télé 7 jours ». Dans une interview au magazine télé, elle a confié : « L’an prochain, je retrouverai la bande des “Petits Mouchoirs” pour tourner la suite, toujours réalisée par Guillaume Canet ». La bande, c’est Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Benoît Magimel ou encore François Cluzet. Le film tourné en 2009 au Cap-Ferret avait créé la sensation sur la presqu’île cet été-là et surtout fait un énorme carton au cinéma. 5,4 millions de spectateurs l’avaient vu dans les salles.

La suite aura-t-elle lieu également sur la presqu’île ? Mystère.

Dans le premier film, une bande de copains venaient passer ses vacances au Cap-Ferret et racontait leurs états d’âme et petits bobos de la vie quotidienne. Photo : Lellouche, Dupuch et Canet pour l’avant-première du film à Arcachon en 2010 ©Archives Thierry David / Sud Ouest