Au Taquin, restaurant quai Sainte-Croix à Bordeaux, sur chaque addition, 50 centimes d’euro sont reversés à l’association Ernest. La campagne va durer pendant six mois. Dans l’agglomération bordelaise, une vingtaine d’établissements participe à cette opération et pas des moindres, comme Le Gabriel ou Le Prince Noir. La soirée de lancement a eu lieu il y a quelques jours, au Taquin, justement. Ernest n’en est pas à son coup d’essai. L’association caritative qui existe depuis 2013 a mené des campagnes similaires à Toulouse, Paris ou Londres. Les fonds récoltés servent à financer des associations caritatives dans le domaine de l’alimentation. A Bordeaux, Ernest espère récolter 30 000 euros qui serviront à aider la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, l’Epicerie Solidaire des Capucins, la Manne Europe et le Pain de l’Amitié. Les restaurateurs qui souhaitent rejoindre le mouvement sont les bienvenus. Un événement devrait avoir lieu au marché des Capucins dans quelques semaines. La responsable locale de la campagne bordelaise est Gwendoline de Barros. On peut lui écrire à gwendoline@hello-ernest.com. Infos sur hello-ernest.com Photo : © PHOTO THIERRY DAVVID / SUD OUEST