Il existe bien des garagistes à domicile. Alors pourquoi pas des réparateurs de vélos ? Cyclofix vient d’arriver dans la métropole bordelaise. Ce nouveau service fonctionne sur le même système que les service de livraison à domcile Deliveroo ou Foodora. Un des principaux freins à la pratique de la bicyclette en ville en France serait le manque de sécurité sur la chaussée mais aussi les difficultés rencontrées par les cyclistes pour faire réparer leur matériel. Tous les professionnels ne proposent pas de réparer dans la journée un pneu crevé ou des freins qui ont lâché. Créée par Yoann Andrieux, Xavier de Gevigney et Alexis Zerbib en 2015, la startup Cyclofix offre la possibilité, en quelques clics, de faire venir un réparateur chez soi, au boulot ou dans n’importe quel endroit de l’agglo pour changer une chambre à air, remplacer un phare qui ne marche pas ou remplacer des petites pièces sur un vélo. Cyclofix existe déjà à Paris et Strasbourg. 10 000 vélos ont ainsi été réparés en 2016. L’un des fondateurs, Xavier de Gevigney, est bordelais. Il a prêché pour sa paroisse. Dans le port de la Lune intramuros, un peu plus de 10% des déplacements s’effectuent aujourd’hui à vélo. Interventions à la demande « Nous intervenons tous les jours de 9h à 22h, sur toutes les marques de vélo, pour presque toutes les pièces, expliquait Alexis Zerbib il y a quelques jours à « Sud Ouest ». Si la réparation est trop compliquée, nous orientons le client vers un partenaire. Notre but est que le client puisse rouler. » Cyclofix dispose d’un entrepôt pour entreposer les pièces. A Bordeaux, six réparateurs sillonnent la ville avec leur sacoche (1( à Paris, 10 à Strasbourg). Les créateurs de Cyclofix vont se lancer dans les prochains mois à Grenoble, Lyon et Nantes. Ils parlent aussi de villes européennes comme Berlin, Munich ou Londres. • Photo : Yoann Andrieux, Xavier de Gevigney et Alexis Zerbib, créateurs de Cyclofix © STEPHANE LARTIGUE / SUD OUEST