Une page se tourne pour Envie Gironde qui récupère, répare et revend sous garantie du matériel électroménager et informatique à petits prix. Installée depuis 25 ans aux Echoppes à Pessac, au bord de l’avenue Jean-Jaurès, l’entreprise d’insertion va transférer son atelier et son magasin dans la zone d’activités de Bersol dans la même commune. Jusqu’à présent, Envie Gironde était hébergée gracieusement par la Ville de Pessac et payait uniquement un loyer mensuel de 800€ (hors charges) pour sa partie magasin. Dans ses nouveaux locaux, le loyer s’élèvera à 7500€ par mois. Un sacrée différence ! L’entreprise achètera à terme le bâtiment. Ce déménagement a été imposé à Envie Gironde. La municipalité pessacaise souhaite transformer une partie des Echoppes en logements. Bâti Action, hébergée sur le même site, va aussi devoir délocaliser son activité. Le maire de Pessac, Franck Raynal (LR), a promis de continuer à aider Envie Gironde. « Nous comptons aussi sur le soutien de Bordeaux Métropole, du Département et de la Région », confiait hier au journal « Sud Ouest » André Boiteau, président de l’entreprise qui emploie 32 personnes dont 24 en insertion. Le déménagement du stockage et des ateliers est prévu le 1er avril. Le magasin aux Echoppes restera ouvert jusqu’à la fin de l’année. A partir de septembre, il y aura même deux magasins à Pessac : l’actuel et un nouveau qui ouvrira ses portes dans le nouveau bâtiment de Bersol, 8 rue Gaspard-Monge, en septembre prochain. En 2016, Envie Gironde a vendu 8 500 appareils. Depuis deux ans, l’entité a aussi commencé à se diversifier en faisant du dépannage, en communiquant plus et en développant la vente.• Photo : L’équipe d’Envie Gironde en juin dernier © ARCHIVES WILLY DALLAY / SUD OUEST