Le petit dernier a seulement quelques mois. Il est né sur la petite place, à l’angle de la rue du Tauzin et de la rue de Bethmann, pas loin de l’hôpital Charles-Perrens. Pour l’instant ce marché de quartier compte un maraîcher (notre photo) et un fromager. Il n’est pas encore très fréquenté mais Maribel Bernard, la conseillère déléguée aux marchés de plein air à Bordeaux est confiante. Il suffit de regarder le marché de Gaviniès. Il y a un an, il n’y avait pas grand monde. Tous les samedis matins, les habitants du quartier viennent y chercher pain, charcuterie, viandes, poissons ou spécialités asiatiques. « Il y a une bonne clientèle, assez jeune et avec du pouvoir d’achat », racontait à nos confrères du journal « Sud Ouest » un des commerçants du marché il y a quelques jours. A Caudéran aussi, le marché bio du samedi matin marche bien. « Les gens reviennent vers la qualité des produits », estime la conseillère municipale. Ils veulent aussi discuter et connaître le contenu de leur assiette. Une vingtaine de marchés de plein air existe aujourd’hui à Bordeaux. D’autres pourraient voir le jour dans les nouveaux quartiers. La liste des marchés de Bordeaux est disponible ici

Photo : © FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST