Le Haillan, 11 000 habitants, est une exception. Presque toutes les communes en France sont nées en 1791, pendant la Révolution. Celle du Haillan, sur la rive gauche nord de l’agglomération bordelaise, est officiellement née le 9 mars 1867, suite à une scission avec Eysines. Le premier maire de ce village devenu ville au cours des deux dernières décennies fut Géraud Marly entre 1867 et 1878. Des festivités sont prévues tout au long de l’année 2017 pour célébrer l’événement. Le carnaval, le samedi 11 mars, aura par exemple pour thème « Voyage dans le temps ». Le 9 mars, jour anniversaire, les équipes municipales d’Eysines et du Haillan seront également réunies au château de Bel-Air, à la frontière des deux communes. Un site internet dédié à ces 150 ans va aussi être opérationnel ce même jour. Les habitants et amateurs d’histoire pourront y poser directement leurs photos et documents pour participer à la mémoire collective du Haillan. L’objectif de cette plateforme collaborative à laquelle l’association de généalogie de la commune a apporté sa pierre est de faire un lien entre le Haillan d’hier, celui d’aujourd’hui et celui de demain. Dans les prochains mois, le cœur de ville doit être restructuré. La municipalité profite aussi de cet événement pour changer son logo vieux de 25 ans. Le travail de Benj Made a été retenu. Aux Haillannais maintenant de choisir la couleur de la nouvelle image qui représentera leur ville. Ils ont jusqu’au 5 mars pour le faire et sélectionner le vert d’eau, le violet ou le bleu.• http://www.150ans-lehaillan.fr/ Photo: La commune dont le centre-ville sera bientôt restructuré est né d'une scission avec Eysines © ARCHIVES ERIC DESPUOLS / SUD OUEST