Presque tous les jours, à la rédaction, nous recevons des demandes de porteurs de projets qui cherchent un coup de pouce médiatique pour leur campagne de financement participatif. Chaque mois, « Direct Matin Bordeaux7 » vous en propose une sélection. Voici celle de février. Drones et robots à tester dans un parc de pilotage Sébastien Duprat est le patron de Drobot X, société hébergée au sein de la pépinière Bordeaux Technowest. Il envisage de créer dans un bâtiment de la zone du Phare à Mérignac un parc de jeux couvert dédié au pilotage de drones et robots pour le grand public. Le permis de construire a été délivré. Les travaux devraient démarrer en mars. Afin d’accélérer le développement du parc, améliorer le confort des usagers mais aussi tester la viabilité du concept auprès du grand public, l’entreprise vient de lancer une campagne pour réunir 125 000€ sur la plateforme Kickstarter. Il reste vingt jours pour participer. Ce peut être l’occasion de pré-commander des heures de vols et de manipulation de robots. www.kickstarter.com CitiZchool aide les jeunes à trouver leurs vocations CitiZchool est une école bordelaise qui veut aider les 15-30 ans à trouver leur vocation. Trois heures par semaine, en complément des cursus de l’Education nationale, elle propose un programme innovant qui mène les jeunes à prendre confiance en eux, devenir autonome et découvrir leurs vocations. Deux étudiants-entrepreneurs et volontaires en service civique, Sébastien Carrera et Mohammed Ajoulou, sont derrière cette initiative. Les débuts de l’aventure sont prometteurs. CitiZchool compte parmi ses soutiens l’écosystème Darwin, Bordeaux Métropole, la fondation EDF et la Banque Postale. Une campagne de financement participatif est en cours pour collecter 4 000€, ce qui permettrait à la structure de tripler son nombre d’élèves. 1 330€ ont été collectés. Il reste sept jours pour participer. kisskissbankbank.com/fr/projects/citizchool-l-ecole-de-leadership-citoyen--2 Aire de jeux pour l’institut Don Bosco à Gradignan L’institut Don Bosco accueille dans une maison d’enfants à caractère social (MECS) à Gradignan 60 enfants et adolescents en difficulté sociale ou situation de handicap pour des séjours de durée variable. Afin de répondre aux besoins des plus petits, le centre scolaire souhaite créer une aire de jeux libre d’accès et sécurisé aux enfants accueillis. Le projet a été évalué à 35 000€. Le Département en finance la moitié. L’institut a lancé une campagne pour réunir 5 000€ auprès du grand public sur Sokengo, la plateforme de financement participatif à laquelle est associé le groupe Sud Ouest. Il reste 47 jours pour participer. sokengo.fr/projet/une-aire-de-jeux-pour-la-mecs-dominique-savio Bordeaux et ses mutations à travers la photo de rue Lionel Lagrange, photographe et fondateur de L’Atelier 250, erre souvent dans la ville et photographie des scènes de rue. Il souhaite éditer un livre et réaliser une exposition illustrant la mutation de Bordeaux. La série d’images s’intitule « Bordeaux L’Eveil ». Pour mener à bien son projet, il cherche à réunir 6 000€ d’ici le 1er mars. 4 000€ ont été réunis hier soir. Selon le montant versé, les contributeurs peuvent pré-commander le livre, des cartes postales et des tirages grand format. kisskissbankbank.com/bordeaux-l-eveil Photo : Sébastien Duprat veut créer à Mérignac un parc dédié au pilotage de drones et robots © OLIVIER DELHOUMEAU / SUD OUEST