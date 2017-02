Un cycliste de 44 ans est décédé hier matin suite à une collision avec un camion benne rue Jacques-Prévert près de la rocade à Mérignac. C’est le quatrième accident grave impliquant un vélo en Gironde depuis une semaine. Mardi matin, un cycliste de 72 ans, sortant d’un chemin communal, a été percuté par une voiture à Abzac dans le Libournais et a succombé à ses blessures. Lundi soir, rue de Pessac à Bordeaux, une femme de 38 ans a été grièvement blessée suite à une chute. Une autre personne se trouve dans un état jugé très préoccupant après avoir été renversée par une voiture samedi matin cours de la Marne à Bordeaux. Le conducteur, en fuite, a été retrouvé. Dans un communiqué envoyé hier, Vélo-Cité rappelle que le «vrai risque, pour les cyclistes, ce sont les angles morts qui les mettent dans une position de danger extrême. Il faut que tous les usagers de la route fassen preuve de vigilance». Et d’appeler à une campagne de sensibilisation. L’association demande aussi de meilleurs aménagements dans l’agglomération et une réduction de la vitesse des véhicules dans certaines zones. Photo : © THIERRY DAVID / SUD OUEST