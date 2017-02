Attention : à partir du lundi 27 février 9h et pour plusieurs semaines, il sera impossible d’accéder à la gare Saint-Jean côté Belcier. Les travaux d’extension de la gare touchent à leur fin. Cette fermeture totale est indispensable pour réaliser les travaux de raccordement entre le souterrain sud et le nouveau bâtiment voyageurs (hall 3). Elle durera jusqu’à la mise en service de cette nouvelle extension de la gare Saint-Jean. Les voyageurs qui ont l’habitude de rejoindre les quais par cette entrée sont invités à prendre leurs précautions pour ne pas louper leur train. Pendant cette période de travaux, ils devront emprunter, soit le pont du Guit, soit le pont en U, pour entrer dans la gare et accéder aux trains. Le détour va rallonger leur temps de trajet d’environ 5 à 10 minutes s'ils se déplacent à pied. Le souterrain sud restera en service pendant toute la période des travaux depuis les halls 1 et 2. Un cheminement temporaire pour accéder aux loueurs de voiture sera indiqué. Le chantier doit s’achève durant le deuxième trimestre 2017. La partie centrale de la gare est quant à elle presque terminée. Les échafaudages sous la verrière commencent à être démontés, ce qui offre un sacré changement aux voyageurs. Il y a beaucoup plus de luminosité. Pour rappel, l’arrivée de la LGV est programmée le 2 juillet. • Photo :Les échafaudages commencent à être démontés sous la verrière © LAURENT THEILLET / SUD OUEST