L’Atelier Remuménage aide depuis 16 ans les plus démunis à déménager en Gironde, et son activité s’apprête à s’étoffer. Grâce à son nouveau projet de recyclage de cartons et de déménagement à vélo, elle a remporté lundi dernier, le 1e Prix des associations de la biennale Agora 2017, qui récompense les projets innovants dans l’agglomération. Depuis 2001, cette association locale née à Libourne propose à ceux qui en ont besoin un service de déménagement à moindre coût. L’Atelier Remuménage s’adresse aux personnes précaires, isolées, ou tout simplement ayant de faibles ressources. Chaque prestation est calculée en fonction des revenus, du quotient familial et enfin des mètres cubes. Le devis est gratuit et les tarifs courent de 175 à 798€. Tous les ans, l’association désormais installée à Bordeaux aide quelque 500 foyers à changer de domicile. La démarche de l’Atelier Remuménage est résolument solidaire. Toujours dans le souci de favoriser le lien social, elle emploie des personnes en situation de précarité. Depuis 2015, elle a reçu de l’Etat l’agrément « Atelier Chantier d’insertion » qui lui permet d’employer des personnes dites « éloignées » de l’emploi (sans logement, sans qualification, sans revenus suffisants...) 8 des 15 salariés qui composent son équipe sont dans cette situation. Sociale et solidaire, l’association s’inscrit aussi dans une démarche écologique. C’est ce dernier aspect que vient mettre en lumière leur tout dernier projet. Dès le mois d’avril, elle proposera des déménagements à vélo ! Grâce à des remorques spécialisées et des vélos électriques, ce service sera totalement écolo et encore moins coûteux que le transport en camion. Parallèlement, l’association lance un service de recyclage de cartons. Les cartons récupérés auprès de ses partenaires et des commerçants du quartier Saint-Michel où elle a élu domicile, seront reconditionnés dans son atelier et tout le monde pourra venir en acheter à petits prix !• Clothilde Bru Infos sur www.atelier-remumenage.org Photo : Hadrien Jubil responsable du projet de déménagement à vélo © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX7