Changer de nom : ça n’arrive pas tous les jours ! Ce lundi 27 février 2017, « Direct Matin Bordeaux7 » devient « CNEWS Matin Bordeaux7 ». Votre quotidien gratuit appartient à Sapeso, société éditrice du journal « Sud Ouest ». Le groupe Bolloré, avec qui nous avons un partenariat, souhaite créer de nouvelles synergies au sein de son pôle médias. Ce matin, la chaîne de télévision I-Télé devient également CNews. En ouvrant votre quotidien, vous retrouvez ce matin vos rubriques habituelles. Les premières pages sont consacrées à l’actualité locale, à l’agenda culturel de l’agglomération bordelaise, au programme ciné puis au sport local. Suivent les pages nationales, internationales, les jeux et le programme télé. Toute cette semaine, vous découvrirez aussi dans le cadre de notre série « En’vie de quartier » le secteur des Grands Hommes. Depuis un an maintenant, votre quotidien gratuit s’immerge une semaine par mois dans un quartier bordelais pour en raconter les différentes facettes. Nouveau site Internet Depuis 2004, année de naissance du journal, la rédaction s’efforce de vous donner l’essentiel de l’actualité. Notre mission est que vous ayez toutes les clés pour comprendre le monde qui nous entoure en quelques minutes, le temps d’un trajet en tramway ou en bus, lors de votre pause café ou déjeuner. Nous sommes distribués, du lundi au vendredi, à 30 000 exemplaires chaque jour dans 120 points de la métropole bordelaise (hormis certaines périodes de vacances scolaires). Entre 6h30 et 9h, une quinzaine de colporteurs vous donne le journal gratuitement dans les principales stations de tramway. Vous pouvez les retrouver à Quinconces, Porte de Bourgogne, Stalingrad, Victoire, Pey-Berland, Gambetta,, Mériadeck, Pellegrin, Mérignac centre, gare Saint-Jean, Saint-Genès ou Peixotto. Vous êtes aussi de plus en plus nombreux à nous lire sur notre site Internet. Son adresse, www.bordeaux7.com, ne change pas. Vous y retrouverez comme d’habitude nos différents articles, l’édition du jour en PDF et nos archives. Mi-mars, notre site va changer de look et sera plus facile à consulter depuis les supports mobiles. A cette occasion, notre application mobile va disparaître. A partir de ce matin, notre page Facebook devient CNEWS Matin Bordeaux7. Notre compte Twitter @Bordeaux7 reste inchangé. N’hésitez pas, enfin, à vous abonner à notre newsletter pour recevoir dans votre boîte mail l’essentiel de l’actualité chaque matin à 7h du lundi au vendredi. Infos sur www.bordeaux7.com • Laurie Bosdecher Photo: Votre quotidien gratuit est distribué à 30 000 exemplaires dans la métropole ©Archives Bordeaux7