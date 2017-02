Les parcs et jardins de la Ville de Bordeaux ont fermé leurs grilles ce lundi à 15h et ne rouvriront pas avant demain, mercredi en matinée. De très fortes rafales - c’était déjà assez costaud hier - sont annoncées pour toute cette journée de mardi. Le département de la Gironde a été placé en vigilance jaune vents violents. La Ville de Bordeaux a par ailleurs mis en garde les forains de la Foire aux plaisirs, place des Quinconces, les appelant à la plus grande prudence. L’ensemble du littoral girondin a aussi été placé en vigilance orange pour toute cette journée de mardi. Nous sommes en période de grandes marées. La conjonction des niveaux élevés marins et de fortes vagues pourrait entraîner des submersions sur les parties basses ou vulnérables du littoral. La préfecture appelle à la prudence dans les zones exposées. Photo : © ARCHIVES LAURENT THEILLET / SUD OUEST