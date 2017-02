Christelle et Nicolas Borel ont un credo : bien manger pour être bien dans leur assiette. Anciens cadres parisiens surmenés, ils ont récemment posé leurs valises à Bordeaux et créé Mon assiette locale, service de livraison à vélo de produits de qualité et fournis par des commerçants bordelais. Elle travaillait dans le marketing, lui dans le numérique et les parfums. « Depuis longtemps, nous avions envie d’entreprendre », racontent-ils. C’est en voyant le temps qu’ils passaient à trouver des produits pour bien faire manger leur fille de trois ans que le déclic est venu. « Les urbains, malgré leur mode de vie assez pressé, veulent aujourd’hui mieux manger. Notre objectif est de les aider. » Le couple a conclu des partenariats avec une dizaine de commerçants bordelais : pâtissiers, boulangers, poissonniers, bouchers, traiteurs; primeurs, cavistes. « Nous les avons choisi en fonction de la qualité des produits qu’ils proposent et pour leur réputation », avancent-ils. Commerçants triés sur le volet La boucherie Burgalières, la poissonerie Le Grand Large, la boulangerie et pâtisserie Gaston, L’Etable à fromages, la Maison Gabin figurent dans leur liste.?Les clients intéressés par ce service passent commande sur le site Mon assiette locale. Les produits commandés avant midi sont livrés les lendemain entre 17 et 19h ou entre 19h et 21h dans le lieu de leur choix. Nicolas et Christelle Borel ont investi dans un triporteur pour assurer les livraisons. Ils se chargent eux-mêmes d’aller chercher les produits chez les commerçants. Tout Bordeaux est livré, Caudéran et la rive droite compris. Un minimum de 29€ est exigé par commande. Le couple prélève un forfait de 3,50€ par livraison. « Nous prenons aussi une petite marge sur la vente des produits. Mais les prix restent abordables », assurent-ils. A ce jour, 300 références sont présentes sur leur site.?« Nous pouvons intéresser les urbains pressés, mais aussi les personnes âgées, les jeunes mamans qui peuvent moins se déplacer et les épicuriens qui aiment bien cuisiner », avancent-ils. Surfant sur le créneau de la livraison, les Borel savent qu’ils ne sont pas seuls sur le créneau. Les Toqués du marché proposent un service similaire avec les producteurs et commerçants sur les marchés depuis quelques mois. « Si nous sommes plusieurs, c’est que le besoin existe », sourient les deux entrepreneurs partis sur fonds propres dans l’aventure. Depuis le 1er février, jour du lancement du service, le triporteur Mon assiette locale sillonne plusieurs heures par jour les rues de Bordeaux. • Laurie Bosdecher www.monassiettelocale.fr Photo : Nicolas et Christelle Borel recensent 300 références de dix commerçants sur leur site © LAURIE BOSDECHER / BORDEAUX7