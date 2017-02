La célèbre marque de canelés Baillardran va ouvrir début avril une école du canelé dans un local situé à l’angle de la place Gambetta et la rue Judaïque qui servira aussi de labo et pointe de vente. Notre petit doigt nous dit que cette initiative devrait séduire de nombreux touristes et Bordelais très fiers de leur petite friandise locale qui peut se décliner en diverses versions salées et sucrées. On se lèche déjà les babines. Photo : ©ARCHIVES SUD OUEST