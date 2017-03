A Saint-Michel, tout le monde la connaît. Marie-Claude Abadie est brocanteuse et n’est pas pour rien à la réputation que le quartierca acquise dans le domaine de la chine. Cette professionnelle a créé, avec son mari, le Passage Saint-Michel en 1996, un concept mêlant brasserie et brocante, puis déménagé en 2002 au 12 rue des Allamandiers pour créer les Hangars du Passage. Dans l’aventure, une vingtaine de brocanteurs et antiquaires l’ont suivie. Depuis quelques années, une rumeur courait. Les Hangars allaient fermer pour laisser place à un supérette ou autre franchise. Hier, dans le journal « Sud Ouest », Marie-Claude Abadie a annoncé que les Hangars du Passage sont toujours bien vivants et qu’ils vont déménager au numéro 8 de la même rue. Le transfert est prévu au mois de juillet prochain. Le nouveau local fera 450 m2. Quant à l’ancien, il devrait être vendu. A qui? Rien n’est encore tranché. Photo : © FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST