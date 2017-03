D’ici fin 2019, une coulée verte permettra de relier les quartiers Saint-Augustin et Le Tauzin en longeant le groupe hospitalier Pellegrin et en traversant le campus universitaire Carreire. Bordeaux Métropole va financer cette opération de 1,5 million d’euros à hauteur de 85%. L’objectif de ce cheminement doux qui reliera l’allée des Peupliers, pas loin de l’arrêt de tram Saint-Augustin et la rue Bethmann est de créer une porosité entre les étudiants et les habitants du quartier, expliquait dans "Sud Ouest", l’adjoint au maire en charge du quartier, Jean-Louis David. Aujourd’hui, la plupart des étudiants vit en vase clos sur le campus de Carreire. Cette coulée verte doit les inciter à venir en vélo sur leur lieu d’études. Le site est amené à accueillir plus d’étudiants dans les années à venir. L’UFR d’odontologie, actuellement à la Victoire, va déménager en 2018 à Carreire. Un autre bâtiment Neurocampus, dédié aux neurosciences, à la recherche en biologie et technologies pour la santé, sera livré en 2021.• Photo : L’entrée du site Carreire © ARCHIVES LAURENT THEILLET / SUD OUEST