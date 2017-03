Le stade nautique de Pessac vient de s’offir une petite cure de jouvence. Désormais confié à la société Equalia en délégation de service public depuis 2016, l’équipement a subi une bonne cure de jouvence. Il en avait besoin. Le public profite depuis quelques jours d’un nouveau hall d’accueil, de nouveaux vestiaires et e nouveaux casiers. Le bassin de 25 m est toujours là, mais toutes les peintures ont été refaites dans l’espace intérieur. L’éclairage a également été changé. Il est moins gourmand en énergie. La facture de chauffage devrait aussi diminuer. Le stade nautique est équipé de nouvelles chaudières. De nouvelles activités sont proposées aux visiteurs en plus de l’activ’jogging et l’activ’gym : l’activ’bike, discipline qui consiste à pédaler dans l’eau. A l’étage, des bureaux ont été libérés et vont bientôt accueillir une salle pour le cardiotraining, le fitness, la gym douce et le yoga. L’ouverture de ce nouvel espace est programmé mi-avril. A l’extérieur aussi, des travaux sont en cours. La piscine à vagues et le pentagliss restent en place. Toilettes, douches et vestiaires vont changer de look.• Plus d’infos sur www.stadenautique-de-pessac.fr. Entrée: 3,15€ pour les Pessacais, 4,60€ pour les non-Pessacais. Photo : © WILLY DALLAY / SUD OUEST