Plusieurs dizaines d’adeptes pratiquent cette discipline, appelée urbex, de manière secrète. C’est d’ailleurs à titre exceptionnel que Benjamin et son binôme d’exploration Jérémy ont accepté qu’un journaliste de « Sud Ouest » les suive pour la visite du château du Grand Dragon, à Bouliac, il y a quelques jours. La propriété de Norbert Fradin, à l’abandon depuis le milieu des années 2 000, est devenue un lieu attirant les curieux. Les urbexeurs s’y rendent régulièrement mais aussi les graffeurs. Les explorateurs urbains laissent toujours les lieux qu’ils visitent en l’état et n’emportent jamais rien. A chacun sa spécialité. Certains aiment visiter les toits, d’autres préfèrent les souterrains. Point commun ? On retrouve leurs vidéos d’exploration sur Internet, ce qui contribue à faire grossir les rangs de la communauté. Photo : © FABIEN COTTEREAU / SUD OUEST