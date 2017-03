La première épicerie 100% « vegan » de Bordeaux vient officiellement d’ouvrir ses portes ! Ludovic Garnung a posé les dernières étagères de son magasin Vegan Eco cours de l’Yser il y a tout juste une semaine. Il est désormais à la tête de la seule épicerie bordelaise à proposer des produits 100% « vegan » ou végétaliens, c’est-à-dire fabriqués sans aucun ingrédient d’origine animale. Ce jeune entrepreneur de 27 ans distribue des produits « vegan » un peu partout dans la métropole depuis déjà un an. Jusqu’à mardi dernier, Vegan Eco était uniquement un service de e-commerce. On commandait les produits en ligne qui étaient directement livrés à vélo par Ludovic Garnung. Un mode de fonctionnement éreintant, surtout quand on sait qu’il proposait ce service en plus de ses études à l’INSEEC, et d’un petit boulot ! Aujourd’hui le service de livraison existe toujours mais uniquement le jeudi. Ludovic Garnung a eu l’idée de se lancer juste après être devenu « vegan » il y a deux ans. « J’avais un besoin », explique-t-il. Comme beaucoup d’autres villes françaises, Bordeaux n’avait pas d’épicerie où les végétaliens pouvaient s’approvisionner. Globalement la France serait « en retard » par rapport à ses voisins européens. Résultat: Vegan Eco propose beaucoup de produits étrangers, allemands notamment qui sont les plus avancés sur le sujet. Ludovic Garnung a donc eu la bonne idée de traduire la composition des étiquettes devant chacun des produits. Des centaines de produits La petite épicerie compte pas moins de 900 références, allant des produits alimentaires (similis fromages, similis viandes, similis œufs, etc.) jusqu’aux cosmétiques, en passant par la nourriture pour chien ! Pour dénicher de nouveaux produits il n’hésite pas à prendre des conseilsauprès de ses clients. Les plus gourmands peuvent aussi y retrouver des pâtisseries totalement « vegan » réalisées par les Douceurs d’Eulalie, traiteur sur mesure basé à Talence. A noter que Vegan Eco essaie aussi de proposer du sans gluten et du bio qui représente aujourd’hui 50 % de la marchandise. Depuis l’ouverture Ludovic Garnung constate un véritable engouement. Dimanche dernier il a même été contraint de fermer l’épicerie pour cause de rupture de stock ! • Clothilde Bru Photo : Ludovic Garnung dans son épicerie « vegan », cours de l’Yser © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX7