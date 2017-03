Beaucoup l’appellent la « journée de la femme », raccourci simpliste qui occulte l’objectif de cette date symbolique. Le 8 mars est la journée internationale pour les droits des femmes. Officiellement reconnue par les Nations Unies en 1977, cette date est l’occasion de revendiquer l’égalité hommes-femmes et de faire un état des lieux sur la situation des femmes dans la société. Ce mercredi et jusqu’à la fin de la semaine, de nombreux événements ont lieu autour de cette thématique dans la métropole. Voici les détails des principales manifestations. G comme grève Le collectif bordelais pour le droit des femmes appelle à une grève des femmes sur leur lieu de travail ce mercredi à 15h40 ou sur la place Pey Berland. L’heure n’a pas été choisie au hasard. Si les Françaises étaient autant payées que les Français, elles pourraient arrêter de travailler à 15h40 puisqu’au-delà elles travaillent « bénévolement ». Tous secteurs confondus et temps partiels pris en compte, les femmes sont payées 26% de moins que les homms, selon les données de l’Union européenne. Cet appel à la grève a été lancé partout dans le monde. Le collectif bordelais pour le droit des femmes a prévu un rassemblement à 15h40 puis une manifestation à 18h au départ de la place Pey-Berland. T comme tables rondes Ce mercredi 8 mars, on débat de la place des femmes dans la société dans plusieurs lieux. Ce matin, à 9h, au conseil départemental, dans l’amphi Badinter (immeuble Gironde), le géographe Yves Raibaud et la sociologue Johanna Dagorn abordent cette question « L’espace public a-t-il un sexe ?». Dans ce même amphi, à 14h15, plusieurs spécialistes abordent la place des femmes dans le sport. A l'hôtel de région, des interventions et débats sont programmés toute la journée. Autre table ronde à la maison cantonnale de la Bastide demain, jeudi, à 18h30. La députée socialiste Michèle Delaunay et la vice-présidente socialiste du conseil départemental Emmanuelle Ajon (en tandem aux législatives sur la 2e circonscription) organisent une réunion débat sur les avancées pour les femmes pendant la mandature de François Hollande. S comme sport Ce mercredi, 500 lycéennes de la Nouvelle-Aquitaine participent à « La Lycéenne ». Cette manifestation est organisée par l’UNSS (Union nationale du sport scolaire) sur la placette de Munich, sur les quais de Bordeaux, face aux Quinconces. Plusieurs ateliers y sont proposés (basket, escrime, boxe, handball, etc.). L’après-midi, à 14h, une course à pied de 2024 mètres (clin d’œil et soutien à la candidature de Paris aux JO de 2024) est organisée, entre la placette de Munich et l’hôtel de Région, rue de François de Sourdis. Le but de cette journée est de renforcer l’accès aux pratiques sportives au public féminin. L’ASPTT et le Stade Bordelais ont la même démarche ce samedi. Les deux clubs sportifs invitent les femmes et les enfants à découvrir gratuitement de 10h à 17h des activités sportives au gymnase et l’espace sportif Virginia à Caudéran. Dimanche, à l’occasion d’un tournoi entre huit équipes féminines de rugby à VII, Drop de Béton invite aussi le public à sensibiliser le public aux questions de genre dans le sport. Rendez-vous au stade Robert Brettes à partir de 10h30. P comme paroles La mairie de Bordeaux organise plusieurs événements autour du 8 mars qu’elle a regroupé sous le nom de « Les Sociétales ». Jusqu’au 11 mars, il est possible de profiter d’une exposition de Titouan Lamazou sur les femmes des grands lacs au Crédit Municipal, rue du Mirail. Deux conférences y sont données par l’aventurier ce mercredi à 11h et 15h. Autre temps fort de la journée : l’événement « Regards croisés », ce soir à 19h, à l’Athénée Municipal. Neuf femmes témoignent sur scène de leur parcours exceptionnel. Les places sont en vente sur yuticket.com. Dans la matinée, plusieurs femmes inspirantes témoignent aussi de leur aventure dans l’univers du web à la Grande Jonction au Palais des Congrès. R comme reconversion Demain, jeudi, les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux accueillent la 5e édition du salon Profession’L. Cet événement s’adresse aux femmes qui envisagent de se reconvertir. Experts de la formation, de la création d’entreprises ou encore de l’accompagnelent individuel sont présents toute la journée pour répondre aux questions du public. Profession’L est aussi l’occasion pour les femmes de construire ou renforcer leur réseau. Workshops, conférences et témoignages de femmes qui ont changé de voie au cours de leur carrière ponctuent cette journée. Plus d’infos sur www.salonprofessionl.com • Laurie Bosdecher Photo : En 2016, des débats des Sociétales avaient eu lieu dans la salle du conseil muncipal de Bordeaux © ARCHIVES THIERRY DAVID / SUD OUEST