Vendredi, les élus du conseil municipal à Toulouse sont invités à donner leur feu vert à un projet pour les deux halles de la Cartoucherie, à l’ouest de la ville. Le nouveau lieu, ex-site industriel, est situé au cœur d’un écoquartier en train de sortir de terre. Il mêlera salles de sports et de loisirs, pôle culturel, halle gourmande, espaces de coworking et auberge de jeunesse. L’un des porteurs du projet s’appelle Sylvain Barfety. Il s’agit de l’ex-directeur du développement économique du groupe Evolution, à la tête de Darwin dans l’ex-caserne Niel. L’écosystème qui a pris forme depuis 2009 dans les ex-bâtiments militaires sur la rive droite de Bordeaux est-il en train de s’exporter ? L’affaire n’est pas si simple. Selon « Sud Ouest », les relations entre Sylvain Barfety qui postule au projet toulousain avec la société Azalay et ses anciens collègues bordelais ne seraient plus au beau fixe. « L’écosystème bordelais a été une source d’inspiration. Il est aussi une source de communication très positive », confie l’ancien salarié d’Evolution au quotidien, tout en se défendant d’une exploitation abusive du concept, expliquant s’être inspiré, pour la Cartoucherie, d’autres écosystèmes à Berlin ou au Portugal. Dans cette aventure, Sylvain Barfety n’est que l’un des actionnaires du projet. La SAS Tiers Lieu regroupe les différents actionnaires et futurs exploitants du site. Elle va investir 22 millions d’euros dans les deux halles. A la différence de Darwin, peu de place sera laissé à l’associatif dans la gestion du futur site qui doit être livré en 2019. • Photo : Dans la Ville Rose, deux halles seront aménagées selon un concept assez similaire à Darwin © ARCHIVES CLAUDE PETIT / SUD OUEST