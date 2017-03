500 lycéennes de la Nouvelle-Aquitaine ont participé hier à la Lycéenne Maif Run, course à pied de 2024 m entre les quais de la Garonne et l’Hôtel de Région, rue François-de-Sourdis. La longueur n’avait été choisie au hasard. 2024 est un clin d’œil et un soutien à la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. L’Union nationale sportive scolaire (UNSS), avec son partenaire la Maif, organisait cette manifestation pour inciter les filles à gonfler les rangs des clubs sportifs. 2017 est « l’année du sport au féminin » en Nouvelle-Aquitaine. Ce mercredi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, un rassemblement était également organisé à 15h40 sur la place Pey-Berland et dans de nombreuses villes de France. Selon les chiffres de l’Union européenne, les femmes gagnent 26% de moins que les hommes dans le pays. A salaire égal avec la gente masculine, elles devraient donc s’arrêter de travailler en moyenne à 15h40 tous les jours. Photo : © LAURENT THEILLET / SUD OUEST