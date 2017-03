700 candidats sont attendus à partir de ce jeudi et jusqu’à samedi pour participer aux finales nationales des Olympiades des métiers au parc des expositions de Bordeaux-Lac. Ils sont apprentis, stagiaires ou tout jeunes chefs d’entreprise et vont donner le meilleur d’eux-mêmes dans 60 métiers différents. La compétition, 44e du nom, se déroule sous les yeux du public. « C’est l’une des manifestations dont je suis le plus fier », confiait lors de la présentation presse la semaine dernière Alain Rousset, le président de la Région, qui organise l’événement et y investit 4,2 millions d’euros. Les Olympiades des métiers mettent à l’honneur les filières professionnelles et servent de lieu d’orientation. 60 000 visiteurs sont attendus dans les allées de la manifestation d’ici samedi soir. Des scolaires et jeunes en recherche d’emploi y feront des visites guidées. Ils pourront essayer des outils, toucher des matières : une manière d’entrer en contact direct avec les bases de leur futur métier. « Il faut arrêter de dire qu’il n’y a plus de travail. Derrière une qualification, il y a toujours du boulot », insistait jeudi dernier Alain Rousset. 60 métiers à (re)découvrir Ambassadeurs de leur métier, les participants, qui ont franchi le cap des sélections régionales, vont devoir faire preuve d’excellence pendant ces trois jours. La plupart d’entre eux s’entraîne depuis de nombreuses semaines. Les meilleurs de chaque discipline s’envoleront pour les finales internationales à Abu Dhabi l’automne prochain. Les allées des Olympiades respireront cette année un parfum de campagne présidentielle. La secrétaire d’Etat en charge de la formation professionnelle, Clotilde Valter, a assisté à la cérémonie d’ouverture hier soir et inaugure la manifestation ce matin. Pierre Gattaz, le président du Medef sera présent au parc des expos demain, Emmanuel Macron qui fait un déplacement pendant deux jours en Gironde sur le thème de l’apprentissage y sera aussi. • Entre gratuite. Aujourd’hui et demain de 9h à 18h, samedi de 9hà 15h. www.olympiadesmetiers.fr Photo : 700 candidats concourent aux finales nationales © ARCHIVES QUENTIN SALINIER / SUD OUEST