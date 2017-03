Kiss Cool, Bingo, Susan, Pipa, Tigrou, Duchesse… autant de noms sous des polaroïds, et d’animaux heureux dans les bras de leurs nouveaux propriétaires. A la Maison SPA (Société protectrice des animaux) de Bordeaux, un mur de photos leur est consacré. Il regroupe toutes les adoptions que cette antenne de la SPA a permises depuis son ouverture il y a près d’un an. Mais attention, une Maison SPA n’est pas un refuge. Mis à part Monsieur Jack, le gros matou gris qui en est la mascotte, vous ne verrez aucune trace d’animaux dans ses locaux ! Une Maison SPA sert avant tout à avoir une implantation dans les centres-villes car les refuges sont souvent éloignés pour des questions de place. « Il s’agit de toucher un plus large public », explique Natacha Harry présidente nationale de la SPA. Une Maison SPA permet aux potentiels adoptants de se renseigner et d’être accompagnés dans leur démarche, afin de trouver l’animal qui leur correspond. « A la SPA on pratique une “adoption responsable”, on ne va pas proposer à une personne qui part tôt le matin et rentre tard le soir, un chien. On va plutôt l’orienter vers un chat », poursuit Natacha Harry. Première antenne bordelaise Ce type de structure sert aussi à transmettre les bons réflexes, aux plus jeunes générations notamment, par le biais d’activités dans les écoles. Pour la présidente, cet aspect est très important car « les enfants d’aujourd’hui sont les adoptants de demain. » C’est un relais essentiel entre les personnes voulant adopter et les refuges, d’autant qu’en Gironde, il n’y en a pas ! Contrairement à ce qu’on a pu écrire (notre édition du 24 février) et malgré le nom choisi par ce refuge, la « Spa33 » à Mérignac ne dépend en aucun cas de la SPA. Pour Natacha Harry, il n’y a pas lieu de polémiquer : « on sert une cause commune ». Elle rappelle ce que signifie le label SPA : « dans tous les refuges vous trouvez le même accueil, les mêmes services, les mêmes soins, les mêmes tarifs... » Un véritable cahier des charges et une garantie auxquels cette association tient particulièrement. Le refuge SPA le plus proche de Bordeaux se trouve en réalité à Saint-Pierre-Du-Mont (Landes). Cette Maison SPA est la première implantation de l’association dans la région bordelaise. Grâce à ses 73 sites (maisons et refuges) répartis sur tout le territoire, la SPA a permis à 40 000 animaux de trouver propriétaire l’année passée, un chiffre en augmentation. Pour toute information supplémentaire, rendez-vous à la Maison SPA, 64 rue Fondaudège.• Clothilde Bru Info: www.la-spa.fr Photo : Natacha Harry entourée des responsables de l’antenne bordelaise © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX7