Les travaux préparatoires du pont Jean-Jacques Bosc, conçu par l’agence OMA de Rem Koolhaas, vont bientôt démarrer. A partir de la fin du mois de mai et pour une durée de trois ans, le quai de la Souys et la piste cyclable Roger Lapébie seront fermés à la circulation entre les rues Jules-Guesde et Aristide-Bergès à Floirac. Cette fermeture est nécessaire pour permettre les travaux de construction et les interventions connexes sur les réseaux de gaz, d’électricité et de télécommunications. Une déviation d’environ 600 m va être créée. Elle est destinée au trafic des véhicules, des vélos, des piétons et des bus. De nouveaux arrêts verront d’ailleurs le jour sur ce tronçon. Des bardages seront installés le long de la déviation. Leur décoration a été confié à trois artistes chargés de réaliser une fresque urbaine. D’ici fin mai, une dizaine de fermetures nocturnes (entre 21h et 5h) du quai de la Souys est également programmée. Une fois le pont livré (2e semestre 2020), le quai de la Souys et la piste cyclable passeront sous le franchissement dans une tranchée souterraine de 250m. • Photo : Une déviation va être créée pour trois ans au niveau du débouché du futur pont © IMAGE DE SYNTHESE REM KOOLHAAS