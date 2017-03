Ce jeudi après-midi, lors d’une conférence de presse au centre d’entraînement des Girondins au Haillan, Jean-Louis Triaud, président délégué exécutif du club de football bordelais a annoncé qu’il laissait son poste à compter de ce jour à Stéphane Martin. Le nouvel homme fort du FCBG a 46 ans et a fait sa carrière dans la banque. C’est un fervent supporter des Girondins, incollable sur l’histoire du club. Il a intégré en juin 2016 le conseil d’administration. Nicolas de Tavernost, patron de M6, chaîne propriétaire des Girondins, est à l’initiative de ce changement. Jean-Louis Triaud, 68 ans, occupait son poste depuis presque 21 ans. Depuis 1996, il a vu les Marine et Blanc remporter deux titres de champions de France en 1999 et 2009, gagner trois coupes de la Ligue en 2002, 2007 et 2009, une coupe de France en 2013 et deux trophées des champions en 2008 et 2009. Photo : © THIERRY DAVID / SUD OUEST