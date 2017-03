Révélés par « Sud Ouest » dans ses éditions d’hier, voici les nouveaux horaires des TGV entre Bordeaux et Paris. Tous changeront le 2 juillet, date de la mise en service de la ligne à grande vitesse. Au départ de Bordeaux vers la capitale, les premiers trains partiront à 5h23 et le premier direct à 6h34 avec une arrivée à 8h42 à Paris. Dans l’autre sens, le premier train partira de Paris à 6h10 pour une arrivée à 8h48. Le premier direct démarrera quant à lui à 6h52 pour une arrivée à 8h56 dans le port de la Lune. En heures de pointe, un TGV partira des deux gares toutes les 30 minutes. En heures creuses, les voyageurs attendront au grand maximum une heure entre deux trains. ?Le soir, on pourra aussi partir plus tard de Paris et de Bordeaux. Le dernier TGV est programmé à 22h04 à Bordeaux (arrivée à 0h08 à Paris). Dans l’autre sens, le dernier train de la journée partira à 22h01 de la gare Montparnasse pour une arrivée à 0h52. Entre 15 et 20 rames, dans chaque sens, feront des trajets directs en 2h04 ou 2h08 entre Bordeaux et Paris tous les jours. Le TGV fera également 19 arrêts à Angoulême et 6 à Libourne dans le sens Bordeaux-Paris au quotidien. Il y en aura un de plus dans le sens inverse dans ces deux villes. Il sera aussi possible, comme aujourd’hui, de rejoindre Roissy-Charles-de-Gaulle depuis Bordeaux (six trains par jour et cinq dans le sens inverse) et Lille. Attention : certains trains ne circuleront pas tous les jours cet été. Le trafic sera plus dense à partir de l’automne. La vente des billets sur la nouvelle ligne ouvrira le 15 mars.• Photo : A partir du 2 juillet, les trajets directs en Bordeaux et Paris dureront 2h04 ou 2h08 © ARCHIVES QUENTIN SALINIER / SUD OUEST