C’est l’une des places les plus tristes de Bordeaux. Depuis bientôt dix ans, la place André-Meunier, entre le cours de la Marne et la place Renaudel, attend son réaménagement. C’est pour l’instant un grand no man’s land à quelques centaines de mètres de la gare et du secteur Euratlantique. Retour à la fin des années 2000. Un parking souterrain est construit. La Ville promet en suivant le réaménagement complet des lieux afin de créer « une respiration verte dans le quartier ». Vestiges du Fort-Louis Des problèmes de fissures sur le parc de stationnement stoppent net le projet. Un collecteur d’eau pose ensuite problème. L’été dernier, des fouilles préventives ont eu lieu sur le site. Plutôt un bon signe. Les services de Bordeaux Métropole ont trouvé des vestiges du Fort-Louis datant du XVIIe siècle et de l’ancien abattoir à une petite profondeur. Ces nouveaux éléments stoppent à nouveau le réaménagement. Il faut revoir la copie du projet. Les structures qui auraient des fondations doivent disparaître. C’est le cas du théâtre de verdure qui ne pourra pas voir le jour. Les jardins, l’aire de jeux pour les enfants, l’aire pour les boulistes, la Cabane à gratter en revanche seront bien conservés. Dans « Sud Ouest » il y a quelques jours, l’adjointe du quartier Emilie Kuziew annonçait qu’un nouvel appel d’offres allait être lancé et que normalement les travaux pourraient démarrer début 2018 et même peut-être un peu avant. • Photo : Par temps de pluie, la place devient une immense pataugeoire © PHILIPPE TARIS / SUD OUEST