Pâtes à tartiner du Gard, biscuits du Tarn, yaourts fabriqués en Gironde, confitures des Cévennes, vins de l’Entre-deux-Mers… Tous ces produits ont en commun une zone géographique délimitée, entre la Gironde et le Rhône. Anne Delannoy et Thierry Pinard ont choisi de ne vendre que des mets originaires de cette partie du territoire français, dans leur épicerie fine, Epicerie 41. Après avoir tous les deux perdu leur emploi à Paris, ils décident de se lancer ensemble dans un nouveau projet. A l’origine ils souhaitaient ouvrir une librairie. En sillonnant la Nouvelle Aquitaine et l’Occitanie pour trouver le local adéquat, ils s’arrêtent dans des petits villages et profitent des restaurants et des produits locaux. L’idée d’ouvrir une épicerie fine leur apparaît alors comme une évidence : « on partage le même goût pour les bonnes choses ! », confie Thierry Pinard. Petits producteurs Il y a quelques mois ils sautent donc le pas de Paris à Bordeaux, un choix assez facile : « Anne y a vécu longtemps, et on a de la famille et des amis ici », explique Thierry Pinard.En ouvrant Epicerie 41 en plein centre de Bordeaux, cours Pasteur, ils espèrent banaliser l’acte de se rendre dans une épicerie fine. « Il faut qu’on vienne ici pour faire ses courses, que ce ne soit pas une visite exceptionnelle », poursuit Anne Delannoy. Le local situé au numéro 41 (qui a donné son nom à l’épicerie) est très spacieux et lumineux. Un temps, il a abrité une brasserie dont les moulures et les colonnes sont encore visibles. Sur les étals on trouve de la charcuterie, des vinaigres rares, des huiles d’olives, des biscuits ou encore des nougats chinés par le couple dans le sud de la France. Ils s’approvisionnent uniquement chez des petits producteurs locaux. Epicerie 41 propose aussi un service de petite restauration avec à la carte des sandwichs, des quiches et des tartes fabriqués avec les produits vendus en boutique : « une autre façon de faire découvrir nos produits aux clients », explique Anne Delannoy. Bientôt une deuxième salle sera accessible pour accueillir des dégustations et des expositions.• Clothilde Bru Epicerie 41, 41 cours Pasteur 33 000 Bordeaux, 05 56 20 62 22 Photo : Thierry Pinard et Anne Delannoy © Clothilde Bru / Bordeaux7