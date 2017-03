Les travaux de démolition du hall 2 du parc des expositions à Bordeaux-Lac ont démarré ce lundi. Le chantier va durer jusqu’à début mai. Afin de ne pas gêner le déroulement de la Foire Internationale puis de Vinexpo, pelleteuses, pinces géantes et camions disparaîtront du paysage jusqu’à cet automne. La construction du nouveau hall pourra alors commencer. Ce nouvel équipement d’une surface de 14 000 m2, confié aux cabinets d’archtiecte Arsène-Henry/Triaud et Brochet, Lajus, Pueyo, doit être livré fin 2018. Il a pour objectif d’attirer de nouveaux congrès nationaux et internationaux. Sa capacité d’accueil en plénière offre la possibilité de 1500 à 6000 places assises. Congrès et expositions de Bordeaux qui exploite le site vient de créer la marque Bordeaux Events pour attirer de nouveaux événements d’envergure internationale et se positionner dans le top 3 des métropoles françaises pour le tourisme d’affaires. Photo : © CONGRèS ET EXPOSITIONS DE BORDEAUX