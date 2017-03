« C’est une grande fierté pour la Ville de Bordeaux et ses élus… Mais nous le méritons ! » Alain Juppé présentait lundi à l’Hôtel de ville le dernier numéro de la revue « Monumental » consacrée à la ville de Bordeaux. Cette revue scientifique et technique spécialiste des monuments historiques est une référence pour les passionnés et professionnels d’architecture. Elle paraît seulement deux fois par an. Sa dernière édition de janvier 2017 est entièrement consacrée à Bordeaux et la métropole. En 25 ans d’existence, la revue a une fois seulement, dédié un numéro entier à une ville (Arles en 2015). Bordeaux est donc la deuxième cité de France à être mise à l’honneur. 2017 est une année importante pour la ville de Bordeaux sur le plan de l’urbanisme et du patrimoine. Elle fête les 10 ans de son inscription au patrimoine mondial de l’Unesco pour son unité urbanistique et architecturale. Elle accueillera dès cet été la nouvelle ligne à grande vitesse (LGV) la reliant en 2h à Paris. Enfin elle organise la 7e édition d’Agora, sa biennale d’architecture et de design. Focus sur la halle de la gare A l’origine « Monumental » se concentrait uniquement sur les monuments historiques. Aujourd’hui elle a élargi ses thématiques à l’archéologie, l’urbanisme et l’architecture plus moderne. Pour François Goven, inspecteur général des monuments historiques et rédacteur en chef de la reveu, « Bordeaux est une ville qui croise tous ces champs ». « Monumental » fait notamment un focus sur la cathédrale Saint-André, la Bourse du travail, la grande halle de la gare Saint-Jean, la caserne des pompiers de la Benauge, Les Vivres de l’art ou encore la Cité Frugès à Pessac.• Clothilde Bru « Monumental » aux Editions du patrimoine, 30€, en vente en librairie Photo : Les toits de la cathédrale Saint-André à laquelle « Monumental » consacre un dossier © Deborah Verchere / Sud Ouest