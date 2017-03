L’entreprise s’appelle Biodegr’AD. Elle vient d’être retenue par la direction générale des entreprises au Ministère de l’économie pour expérimenter une nouvelle réglementation en France. Dans trois villes (Bordeaux, Nantes et Lyon), Biodegr’AD souhaite tester la publicité au sol. Ce marquage, à la peinture bio ou à partir de projection d’eau, serait éphémère. Au bout de sept jours, il est censé disparaître. Depuis quelques années, on a déjà vu ici et là ces spots de couleur blanche sur les trottoirs et les passages piétons de la ville. En réalité, aucune réglementation ne les autorise. A la mairie de Bordeaux, l’annonce de cette expérimentation n’a pas vraiment été bien accueillie. « Il n’est pas question d’autoriser une telle démarche, a confié à « Sud Ouest » l’adjoint en charge de la voie publique, Jean-Louis David. [...] L’espace public se dégrade suffisamment comme cela. Nous n’allons pas en rajouter davantage, même si tout cela est écologiquement correct. » Photo : ©ARCHIVES GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST