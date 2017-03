C’est un itinéraire malin. Chaque jour, des milliers d’automobilistes empruntent la rue Mouneyra entre le cours d’Albret et les boulevards pour éviter le feux du cours du Maréchal-Juin. 4 000 à 5 000 véhicules circuleraient ainsi sur cet axe long d’un kilomètre et à sens unique, sans chicane, sans stationnement alterné et sans passages surévelés. « C’est une piste d’accélération », dénoncaient, dans « Sud Ouest » en début de semaine, les membres de l’association Vis-Va-Mouneyra. Ces riverains pointent aussi du doigt la dangerosité des bus. La ligne 24 qui fait la liaison entre Porte de Bourgogne et Pessac-Bougnard transite par cette longue rue assez étroite. Les habitants racontent qu’au passage des bus, les piétons doivent être prudents pour ne pas se cogner avec les rétroviseurs des véhicules ! Les services de la mairie ont été à plusieurs reprises interpellés sur le sujet. Une réunion publique est programmée le 6 avril prochain. Plusieurs scénarios devraient être présentés aux habitants. « Un des axes forts va être le passage en zone 30 de la rue Mouneyra et ses parallèles, les rues Lecoq et Dandicolle », a annoncé au quotidien, l’adjoint en charge du quartier Jean-Louis David. L’idée est de dissuader les automobilistes en transit de continuer à passer par ce secteur.• Photo : Les membres de l'association Vis-Va-Mouneyra dénonce la dangerosité de la rue © XAVIER SOTA / SUD OUEST