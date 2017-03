Elles sont sept mamans. Julie, Sabine, Magali, Virgine, Pauline, Emilie et Claire ont perdu leur bébé au cours de leur grossesse, à l’accouchement ou durant sa première année de vie. En 2013, ces jeunes femmes qui habitent dans divers lieux de la Gironde ont créé l’association Chemin des étoiles pour accompagner les familles touchées par un deuil périnatal. « Nous nous sommes toutes les sept rencontrées grâce aux réseaux sociaux, raconte Claire Larive. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose. Les mamans et les papas qui vivent ce drame se retrouvent souvent seuls et ont besoin de partager leur douleur avec des gens qui ont vécu ça. La mort périnatale est un sujet tabou. » Depuis sa création, Chemin des étoiles multiplie les initiatives pour adoucir la peine des parents. L’association organise régulièrement des groupes de paroles. Elle a aussi une permanence téléphonique. Une fois par an, elle invite les familles à un immense lâcher de ballons. Après la presqu’île du Cap-Ferret, La Teste-de-Buch et Libourne, le prochain aura lieu le 18 mai à la Sauve-Majeure. Sur chaque ballon, les parents inscrivent le nom de leur enfant parti vers les étoiles. Ils peuvent aussi se réunir lors d’un sapin de Noël qui a lieu chaque année en décembre dans le jardin du souvenir du crématorium de Mérignac. Kits pour les maternités « Il y a encore tout un travail à faire auprès des maternités », estime Claire Larive. Les bénévoles de l’association font régulièrement le tour des établissements. Les premiers temps, elles se contentaient de donner les coordonnées de l’association. Désormais des kits sont proposés aux maternités. Les parents qui viennent de perdre leur bébé y trouvent un livret où sont expliqués leurs droits, un carnet pour faire des empreintes de leur enfant, de la layette, une carte message à envoyer à leurs proches, des petites boîtes à souvenirs, les coordonnées d’une photographe bénévole. « Nous ne sommes pas là pour nous immiscer dans les protocoles, dit Claire Larive. Mais nous sommes convaincues que nous pouvons aider les familles dans ces moments terriblement difficiles. » A l’automne prochain, l’association souhaite réunir autour d’une grande table ronde professionnels de la santé et parents ayant traversé cette épreuve. Le lieu reste à déterminer.• Laurie Bosdecher Chemin des étoiles assure une permanence téléphonique au 07 82 33 48 43. Infos sur assochemindesetoiles.e-monsite.com Photo : Un lâcher de ballons avait eu lieu en 2914 au Cap-Ferret ©ARCHIVES SUD OUEST