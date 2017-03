L’ancien patron de l’hôtel Seeko’o, Alain Dershin, envisage, avec sa femme Chantal de Knyff, de créer un centre de balnéothérapie aux portes du Médoc, sur la commune de Parempuyre. Il a acheté deux parcelles qui appartenaient à la mairie sur la zone d’activités de Landegrand et projette d’y créer deux bâtiments habillés de rayures blanches et marines dédiés au bien-être. Confié à l’atelier d’architecture bordelais King Kong, le projet d’une superficie de 1300 m2 dont 360 de bassins pourrait s’appeler Les Bains du Médoc. L’homme d’affaires qui a vendu son hôtel sur les quais en 2013, patron d’ADH Concept, gérera cette nouvelle aventure avec une société qui porte ce nom. Le permis de construire est en cours d’instruction, selon les informations du journal « Sud Ouest ». La décision devrait tomber d’ici deux mois. Si la Métropole donne son feu vert, l’établissement pourrait ouvrir courant 2018. Il comprendra plusieurs sortes de bassins mais aussi des bureaux annexes où des professionnels du soin et du bien-être pourraient venir s’installer. Selon le quotidien régional, Alain Dershin a prévu d’investir 2,5 millions d’euros dans le centre de balnéothérapie. Image de synthèse ©ATELIER D'ARCHITECTURE KING KONG