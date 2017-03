Après une victoire bonifiée des plus importantes à domicile contre le FC Grenoble, les Girondins ont repris l’entraînement en début de semaine avec du changement au sein du staff technique. Le manager Raphaël Ibanez a annoncé en accord avec son président Laurent Marti qu’il ne serait plus à la tête de l’équipe à l’issue du championnat. Après cinq saisons au club, les résultats et son discours auprès des joueurs n’étaient plus forcément en adéquation avec les ambitions de l’UBB. C’est sous les ordres de Jacques Brunel, Joe Worsley et Emile Ntamack que les entraînements ont eu lieu pour préparer au mieux le déplacement de ce week-end à Bayonne.?La semaine a été riche en rebondissements avec l’annonce de la probable fusion entre le Racing 92 et le Stade Français. L’information, si elle est confirmée, chamboule complètement le championnat. Un des clubs en Top 14 relégables pourra-t-il être sauvé ? En cas de victoire contre l’UBB, l’Aviron Bayonnais, actuellement 14e, ne serait plus qu’à deux points de Grenoble. « Nous les joueurs, on s’est surtout, même si c’est difficile à avouer, dit qu’on avait une chance (peut-être infime) de se sauver encore », cite le Bayonnais et ancien Bordelais Félix Lebouris. Pour ce match, les Bayonnais vont pouvoir compter sur le retour au combien important de leur capitaine courage, Jean Monribot. Victime de plusieurs commotions, il est resté en convalescence trois mois pour reposer son corps et se préparer au mieux. Revanchards, les hommes de Vincent Etcheto comptent bien montrer un tout autre visage devant leurs supporters que lors de leur dernier déplacement dans le Var où ils avaient explosé contre le RC Toulon sous le score de 82-14. • Vincent Jaca Photo : Raphaël Ibanez, le manager de l'UBB, quittera le club à l'issue de la saison © LAURENT THEILLET / SUD OUEST