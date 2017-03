Si vous vous promenez dans le parc Beaudésert à Mérignac, vous pourrez passer à côté de quatre pylônes ornés de mosaïques. Recouverts au début des années 2000 par les enfants du centre social Beaudésert, ces quatre colonnes sont les seuls vestiges de l’hôpital militaire américain qui se trouvait là il y a 100 ans. Peu de Mérignacais le savent, mais un immense complexe hospitalier construit par les Américains pendant la Première Guerre mondiale se tenait entre l’avenue de Beaudésert, l’avenue John-Fitzgerald-Kennedy, l’avenue des Marronniers et l’actuelle rocade. Composé de 600 bâtiments, le complexe abritait 10 unités hospitalières de 1000 lits chacune réparties sur 200 hectares de terrain. Démantelé en 1919, l’hôpital est resté ouvert très peu de temps. Les premiers blessés sont arrivés du front en juillet 1918 alors que l’armistice fut signé en novembre. Sur ses quelques mois d’activité, l’hôpital a tout de même soigné quelque 50 000 patients, américains et européens, militaires ou civils. Photos, témoignages, maquettes Depuis le 14 mars et jusqu’au 15 avril, la médiathèque de Mérignac accueille une exposition dédiée à cette épisode de l’histoire de la ville intitulée « 14-18, les Américains à Mérignac ». Alors que l’on commémore le centenaire de la Première Guerre mondiale, « il s’agissait de replacer l’événement dans le contexte local », explique Céline Delahaye, l’archiviste qui a travaillé pour l’exposition. 1917 correspond à l’année de l’entrée en guerre des Américains. Près de deux ans de travail ont été nécessaires pour collecter photos et témoignages auprès des Mérignacais mais surtout dans des archives de l’autre côté de l’Atlantique : « lorsqu’ils sont partis les Américains ont pris tous leurs documents », poursuit Céline Delahaye. Les clichés exposés viennent donc principalement de la National Library of Medicine et du Wisconsin Veterans Museum. Les archives de Mérignac ont également permis de mettre la main sur quelques registres attestant de la présence américaine. L’exposition est découpée en trois parties : Mérignac avant la guerre, l’entrée en guerre, pour terminer par un focus sur l’hôpital américain. Les photos sont exposées sur des panneaux recouverts de draps blancs pour évoquer l’univers hospitalier. Une voie de chemin de fer a été matérialisée au sol pour mener à la pièce maîtresse de l’exposition : la maquette reconstituant une unité de base de l’hôpital. Se tenir face à elle, c’est prendre conscience de sa taille colossale. Les visiteurs pourront également retrouver des objets d’époque issus de la collection de Jean-Maurice Lesbaches. Le vernissage a lieu ce soir à 18h. • Clothilde Bru Gratuit, Médiathèque, 19 place Charles-de-Gaulle, 33700 Mérignac. Mardi, jeudi et vendredi de 13h à 19h. Mercredi de 10h à 19h et samedi de 17h à 19h. ------ Autour de l'exposition : L’exposition est enrichie d’une installation stéréoscopique et stéréophonique réalisée par David Cabiac au rez-de-chaussée de la médiathèque. Des visites commentées gratuites sont programmées les 24 mars et 14 avril, sur réservation (05 57 00 02 20). Un spectacle de danse interprété par Patrice de Bénédetti a lieu demain samedi à 18h devant le Monument aux Morts.Un concert pour revivre l’ambiance musicale de 1917, interprété par le Conservatoire de Mérignac, est programmé ce dimanche à 17h Salle de la Glacière et un film documentaire suivi d’une conférence le 1er avril à 14h dans l’auditorium de la médiathèque (gratuit). Photo : Maquette d’un des baraquements de l’hôpital Beaudésert construit par les Américains © CLOTHILDE BRU / BORDEAUX7