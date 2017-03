Depuis mercredi soir, la fontaine de la place Nansouty a disparu. En début de semaine, les compagnons de Saint-Jacques, spécialistes de la restauration du patrimoine ancien et historique, l’ont démontée, pièce par pièce. Ce totem du quartier va rester en morceaux dans un des ateliers de la Ville de Bordeaux pendant quatre ans, le temps des travaux sur la place. Un bassin de stockage des eaux pluviales va être construit en sous-sol. Ce chantier nécessite dans un premier temps le déplacement des réseaux électriques, d’eau, de gaz et de fibre optique. Le plan de circulation à Nansouty va aussi être modifié et la place entièrement réaménagée. La fontaine du quartier n’avait jamais été déplacée ou restaurée depuis sa création en 1867. L’architecte Louis Garros est le créateur de cet édifice, Lucien Capian l’a sculptée dans de la pierre dure de Frontenac. Ces deux personnes sont aussi les auteurs des fontaines des places du Parlement et Charles-Gruet à Bordeaux. Photo : © GUILLAUME BONNAUD / SUD OUEST