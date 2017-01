Le Consumer Electrocnic Show (CES), plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies, a refermé ses portes cette nuit à Las Vegas. Une dizaine de patrons bordelais y ont fait le déplacement pour tenter de décrocher des contrats avec de grosses entreprises et faire changer de dimension leur entreprise. Accompagnées par la Chambre de commerce et d’industrie, French Tech Bordeaux et Bordeaux Métropole, ces startups locales (on peut citer Qucit, Sitigeo.com, Gablys, Nomadeec) avaient fort à faire. Dans la mecque de l’innovation, on comptait 4 000 exposants venus de 50 pays. 20 000 nouveaux produits y sont lancés à chaque édition. « Nous espérons des centaines de milliers d’euros de retombées grâce au CES », confiait à un confrère de « Sud Ouest » présent sur place, Jérôme Leleu, présient d’Interaction Healthcare qui présente sur le salon sa nouvelle solution de formation des professionnels de santé grâce à un casque de réalité virtuelle. « Nous voulons voir comment le marché américain et européen réagit avant de nous lancer. » L’an dernier, Cédric Dumas, patron bordelais de Wiidii, assistant personnel mi-humain mi-hybride avait réalisé 20% de son chiffre d’affaires annuel au CES. A partir de ce lundi, la délégation bordelaise ppoursuit son voyage aux Etats-Unis en s’immergeant dans la Silicon Valleyoù ils rencontreront des patrons du numérique. Ce voyage traduit la volonté de l’écosystème bordelais de monter en puissance à l’international.• Photo : Jérôme Leleu, patron de Interaction Healthcare est du voyage ©Archives Guillaume Bonnaud / Sud Ouest