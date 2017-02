Il est 20h. Vous voulez aller dîner dehors, n’avez rien réservé et ne savez pas où appeler de peur que tout soit complet partout. L’application mobile BIM est faite pour vous. Imaginée par Anne-Christelle Pérochon, jeune entrepreneuse de 26 ans diplômée d’une école de commerce de Reims, ce service réserve les tables que d’autres ont annulées.?A Bordeaux, 150 restaurants sont reliés à l’application. Ils indiquent en temps réel leur nombre de couverts disponibles. En moyenne, dans les restaurants, 20% des réservations ne sont pas honorées. Le service aide à combler le manque à gagner suite aux annulations. Pour être informés de ces désistements de dernière minute, les fins gourmets doivent s’abonner aux restaurants qui les intéressent. Ils sont notifiés sur leur téléphone dès qu’une place se libère. L’application permet aussi aux utilisateurs de découvrir de nouveaux établissements. BIM revendique 70 000 utilisateurs en France dont 10 000 à Bordeaux. Le système fonctionne à Paris, dans le port de la Lune et bientôt à Lyon, Barcelone et Tokyo. • Photo : Félix Clerc, chef du restaurant Symbiose, présent sur l’application BIM © STEPHANE LARTIGUE/ SUD OUEST