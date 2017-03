C’est un petit robot jaune qui pourrait bien devenir un compagnon au quotidien. TramBots donne les horaires du tramway via Messenger, la messagerie de Facebook. Le service, déeloppée par la start-up bordelaise Facebots, existe également à Lille, Strabsourg, Lyon, Toulouse et Nantes.

Pour s’en servir, rien de plus. On se connecte sur la page Facebook TramBots Bordeaux, on clique sur «Envoyer un message». Le système bascule sur Messenger et vous demande de vous géolocaliser et ou entrer la station de votre choix. Dans les secondes qui suivent, le petit robot vous donne les prochains horaires de passage du tramway.?Pour l’instant, le dispositif ne fonctionne que sur les trois lignes de tramway et le Bat3. Les responsables de la start-up espèrent bientôt intégrer le service des vélos en libre-service.

TramBots ne propose pas autre chose que l’application mobile interactive TBM. Facebots utilise les données en temps réel du réseau de transports en commun pour répondre aux utilisateurs. Mais le fait d’avoir une réponse personnalisée en quelques secondes via Messenger, principal outil de communication pour les jeunes générations change tout.

TramBots, robot sympathique

Il y a quelques jours, dans «Sud Ouest», les créateurs du petit robot prédisaient que 80% des applications mobiles allaient disparaître dans cinq ans alors que le réseau social Facebook centralise de plus de plus de services (shopping, recommandations, etc.).

4000 utilisateurs girondins utiliseraient TramBots dans la métropole. La start-up travaille sur d’autres pistes, comme la proposition d’itinéraires d’un point A à un point B. Sur le même principale, Facebots cherche à démocratiser cette technologie du «chat bot», via Messenager, dans les smart cities (ou villes intelligentes) qui mise sur l’exploitation des données pour faciliter la vie urbaine. •

Photo : TramBots communique sur demande les horaires du tram via Messenger © ARCHIVES PHILIPPE TARIS / SUD OUEST