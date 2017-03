Arrivés à 7 en juin dernier, ils sont aujourd’hui 15. « Notre objectif est de former une “team” de 50 personnes d’ici un ou deux ans. » Sébastien Collery est le directeur de l’agence Ekino Bordeaux. L’entreprise, récemment rachetée par le groupe Havas, compte déjà 200 salariés à Paris et s’est implantée à Londres, Singapour et au Vietnam. Ses collaborateurs, la plupart ingénieurs, intègrent sur mesure « des systèmes d’information complexes » aussi bien pour le compte de startups que de grands groupes. « Notre actvitié va de la création d’applications mobiles à la communication entre objets connectés », résume Sébastien Collery. Prestataire technique, Ekino propose à ses clients de leur metttre à disposition ses équipes au cœur de l’entreprise pour la conduite des projets. « Cette méthode plaît et marche », dit-il. L’agence est pour l’instant installée cours Xavier-Arnozan à Bordeaux, dans les locaux du groupe ConcoursMania qui met à disposition bureaux et espaces de coworking. « Si nous sommes venus à Bordeaux, c’est pour l’écosystème numérique », dit le responsable qui travaille avec plusieurs écoles d’ingénieurs. Il leur propose des conférences et cours gratuits conduits par ses collaborateurs. Besoin urgent d’ingénieurs Les activités d’Ekino demandent un très bon niveau en programmation. « Il y a du potentiel dans les écoles bordelaises qui n’ont rien à envier aux établissements parisiens », assure le directeur de l’agence. Pour se faire connaître, Ekino Bordeaux va organiser un meet-up (soirée de réseautage) le mois prochain. Le but est de trouver des clients locaux et d’accélérer les recrutements. Laurie Bosdecher Photo : L’équipe d’Ekino Bordeaux © LAURIE BOSDECHER / BORDEAUX7