Avec la sortie de la Switch, 2017 s’annonce riche pour les amateurs de jeux vidéo.D’autant que la nouvelle console de salon de Nintendo n’est pas la seule actualité que réserve cette nouvelle année. Que faut-il attendre pour les prochains mois ?

Sur quels titres faut-il garder l’œil ? Petit tour non exhaustif pour se mettre en jambes !

Switch, Nintendo attendu au tournant

La nouvelle console de Nintendo est prévue pour début mars. On en sait déjà un peu sur la Switch : le constructeur japonais annonce une console hybride, à la fois salon et portable. Elle sera dotée de deux « joy-con » pour profiter de l’écran tactile en mode portable ou pour disputer une partie à deux. Et il sera aussi possible d’y ajouter une manette « Switch Pro Controller », qui rappellera celle d’une console de salon classique.

Aussi tournée vers le jeu à plusieurs que seul en multipliant les configurations, la Switch attire déjà le public… et les éditeurs. Pour preuve, la série de titres déjà annoncés sur la Switch dans les prochains mois. Pour les plus jeunes ou les joueurs occasionnels, on pourra se tourner vers Skylanders Imaginators, Lego Worlds, Just Dance 2017, Rayman Legends ou encore SuperBomberman.

D’autres titres sont plus orientés gamers. NBA2K18, EA Sports FIFA, Fire Emblem, mais également The Legend of Zelda : Breath of The Wild et Super Mario Odyssey (photo de Une) en jeux phares. Reste à savoir si la Switch réussira là où la Wii a échoué : continuer à intéresser les éditeurs dans le temps, pour renouveler la ludothèque.

Ce qu’il ne faudra pas manquer

De nombreux titres prévus en 2017 sont des suites, ou des épisodes annuels. Ce qui n’empêche pas qu’on peut s’attendre à quelques succès. Comme avec Red Dead Redemption 2, annoncé pour l’automne prochain. Un western jouable sur Xbox One et PS4 !

L’univers de Mass Effect va également s’enrichir d’un nouvel épisode, avec Andromeda dès la fin du mois de mars 2017. God of War va faire son retour sur PS4, et ce ne sera pas la seule exclusivité PS4. Horizon Zero Dawn et son vaste monde ouvert post-apocalytique est annoncé pour fin février.

Resident Evil 7 BioHazard est déjà disponible sur PC, Xbox One et PS4, tandis que le jeu d’action For Honor est prévu pour février et Ghost Recon Wildlands en mars. Pour le très attendu Prey, maintes fois reporté, il faudra patienter jusqu’au printemps. •

Perrine Tiberghien

Photo : « For Honor » devrait débarquer ce mois-ci, « Mass Effect Andromeda » le mois prochain © Ubisoft / Bioware