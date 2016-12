J’ai découvert le Jardin de Phnom Penh un dimanche soir, en famille. C’est mon Depuis, c’est un peu devenu un rituel pour clôturer le week-end et se retrouver tous ensemble avant de démarrer la semaine. Histoire d’éviter les dimanches soirs déprime.

Ce restaurant est devenu notre petite bulle. Et la patronne du lieu Kaylan, commence à bien nous connaître maintenant. Toujours souriante, toujours accueillante, elle vous raconte les plats de son enfance. L’histoire des Jardins de Phnom Penh est toute simple. Kaylan avait très envie d’ouvrir un restaurant avec son frère pour faire découvrir la cuisine cambodgienne, faire connaître les plats de leur enfance cambodgienne, et partager ainsi un peu de leur culture. Kaylan est au service, son frère en cuisine. Une histoire de famille là aussi. Les plats à la carte sont des classiques et permettent de découvrir une cuisine fine et savoureuse et Kaylan ne se prive pas de vous raconter les différents plats. Petit à petit, la carte évolue, au fil des saisons. Kaylan organise parfois, avec les clients fidèles des menus dégustation pour écouter leurs avis et imaginer des nouveautés ou des spécialités à intégrer à la carte. Petit à petit, le restaurant change de décoration, plus chaleureuse. Toujours à l’écoute des avis de ses clients, Kaylan imagine pour le printemps une décoration qui fasse penser à un jardin… pour coller plus encore au nom du restaurant ! • Jardin de Phnom Penh, 1, rue du Cerf-Volant. Tél. 05 56 52 29 41. www.facebook.com/JardinPhnomPenh Photo : © joëlle dubois