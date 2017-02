Balade gourmande Sylvie Berteaux organise des balades gourmandes dans Bordeaux. Du tourisme gastronomique, un concept original de promenades urbaines. Balade gourmande Sylvie Berteaux organise des balades gourmandes dans Bordeaux. Du tourisme gastronomique, un concept original de promenades urbaines. Quatre “food tours” (balades gastronomiques) sont ainsi proposés : le « Drunch bordelais », une promenade à l’heure de l’apéro, entre lunch et dîner, « À table » une excursion au marché, courses, cours de cuisine et repas, le « réveil des papilles », une balade matinale et, bien sûr, des propositions à la carte. J’ai participé il y a quelques jours à la balade « Le réveil des papilles ». Deux heures de promenade dans le quartier Saint-Pierre. Allez, je vous y emmène ! Le premier stop est à la boulangerie « À la recherche du pain perdu », rue de la Cour-des-Aides, la deuxième plus vieille boulangerie de Bordeaux. Le patron nous accueille dans le fournil et nous raconte l’histoire de sa boulangerie, la fabrication du pain, les farines utilisées, etc. C’est très intéressant. Ensuite, rendez-vous dans la boulangerie pour prendre un petit café et déguster plusieurs sortes de pain avec du beurre fermier et des confitures maison. Parfait ! Ensuite, direction le Dock des Epices, rue Saint-James. Là encore, l’échange est passionnant, car le responsable du magasin est passionné. Il peut vous parler des épices pendant des heures. Il nous fait sentir plusieurs variétés de poivre, dont le poivre Timut et ses saveurs étonnantes d’agrumes, et le poivre de Penja du Cameroun, aux saveurs si particulières et légèrement animales qui me rappellent mon enfance. La promenade s’est terminée dans la boutique de foie gras Monblanc, rue du Pas-Saint-Georges, qui propose une belle gamme de produits – conserves et viandes de producteurs – du Sud-Ouest. Nous y avons dégusté un magret de canard séché et fourré au foie gras qui était à tomber ! Sylvie est une épicurienne, qui transmet avec enthousiasme et bonheur, sa passion des bons produits locaux, et ses balades gourmandes sont une très belle occasion de découvrir ou re-découvrir un quartier de la ville et ses artisans. C’est une bonne idée à proposer lorsque l’on reçoit des amis, pour mieux leur faire connaître Bordeaux et la richesse de son patrimoine architectural et gastronomique, mais également un moment de partage autour de très bons produits locaux, et d’échange avec ceux qui les produisent. • Joëlle Dubois Miam – les balades gourmandes à Bordeaux

Sylvie Berteaux, 69, quai Des Chartrons, à Bordeaux.

Tél. 06 21 80 06 80 et mail : sylvie@miam-bordeaux.fr

www.miam-bordeaux.fr Photo : © Joëlle Dubois