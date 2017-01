Dans l’artère commerciale phare des Chartrons, une nouvelle génération de commerçants s’est installée depuis quelques années. Et ce n’est pas fini Des ongles sur mesure Depuis un an et demi, Véronique et Romain Doublecourt dirigent L’Onglerie, troisième enseigne bordelaise du réseau de la franchise éponyme. « On tenait une enseigne L’Onglerie dans l’Aube mais on voulait s’installer au soleil. La franchise nous a proposé de venir à Bordeaux », explique Romain. Aux Chartrons, l’ambiance a tout de suite ravi le couple, qui a l’impression de vivre « dans un petit village. » Disposant d’équipements pour le modelage d’ongles en résine ou en gel, l’enseigne propose des soins classiques type manucure mais aussi la pose de vernis semi-permanents tenant jusqu’à trois semaines. « Notre métier, c’est de faire du sur-mesure , on créé l’ongle souhaité à la longueur voulue. » Bonne nouvelle : ici, on répare aussi les ongles rongés ! L’Onglerie, 40 cours Portal. Un amour de pâtisserie La maison Seguin, fabricant des fameux Puits d’amour (dessert à base de pâte à chou et crème pâtissière caramélisée) a ouvert à l’été 2016 un nouveau point de vente aux Chartrons. « J’habite le quartier et lorsqu’on a eu l’opportunité d’ouvrir ici, on a sauté sur l’occasion », avance Brice Leguillon qui, avec son associé Stéphane Gonzalez, a racheté en 2013 l’enseigne à la famille Seguin située à Captieux. De quoi faire (re)découvrir au plus grand nombre ces Puits d’amour, également en vente dans des boutiques à Caudéran et aux Capucins. Maison Seguin, le Puits d’Amour, 58 cours Portal Un pressing historique Le pressing 52 est un commerce historique des Chartrons. Ouvert par Patrick Gadeaud en 1985, il est aujourd’hui dirigé par Laurie Boulain, ancienne professionnelle travaillant dans les assurances. « J’ai pris la suite en 2008. On se connaissait déjà avec Patrick car on est de la la même famille par alliance, explique-t-elle. Le challenge était de maintenir la qualité et le savoir-faire qui ont fait la renommée du pressing. Heureusement, on a réussi, car certains clients n’habitant plus le quartier continuent de venir ici ! » Pressing 52, 52 cours Portal Taupy, la relève d’Antoine Bonbons aux chocolats, biscuits, pain, crêpes, merveilles, galettes des rois... : la Boulangerie Taupy a de quoi satisfaire tous les gourmands. Installée depuis décembre sur le cours Portal, sa gérante Hélène Castagnede, fille des propriétaires et fondateurs des pâtisseries Taupy, prend doucement ses marques. « On ne connaît pas encore tout le monde ici », explique celle qui se dit contente d’accueillir « une clientèle agréable » dans son local où était installée la pâtisserie Antoine, qui a fermé en 2014. « D’ici Pâques, on pense à installer un pôle fabrication de glaces et de chocolats ici pour établir un lien entre fabrication, personnel de vente et clients et créer une cohésion, comme en cuisine », annonce-t-elle.

Boulangerie Taupy, 19 cours Portal Des saveurs italiennes L’épicerie Et Pâtes & Vous a été reprise il y a deux ans par Sophie Le Jeune. « J’ai toujours travaillé dans la restauration, même si je n’ai aucun lien avec l’Italie », explique cette Parisienne qui a débarqué aux Chartrons il y a quatre ans et a décidé de se tourner vers une activité de traiteur pour concilier vie professionnelle et vie familiale. « Le feeling est bien passé entre moi et l’ancienne propriétaire de la boutique. Elle m’a appris à travailler les produits. » Charcuterie, vins, fromages italiens, gratin d’aubergines et lasagnes sont les produits phares de la boutique. La commerçante a ouvert une autre boutique éponyme au 25 cours Evrard-de-Fayolle, où pâtes fraîches et sandwiches sont notamment proposés. Buon appetito ! Et pâtes & Vous, 33 cours Portal Bœuf, porc ou poulet ? Depuis presque trois ans, Loïc Meireles propose divers produits dans sa Boucherie des Chartrons, nom qu’il a donné à l’ancienne enseigne Le Traiteur des Chartrons, tenue pendant plus de vingt ans par Roland Estebanez, qui lui a cédé son affaire. « Ma spécialité, c’est le bœuf Blonde d’Aquitaine (Label Rouge) mais je vends aussi des plats cuisinés. » L’occasion de faire le plein d’endives au jambon, brandades, gratins ou brochettes marinées... Et pour éviter de passer trop de temps en cuisine, on peut aussi opter pour des préparations bouchères crues déjà assaisonnées et préparées ! Boucherie des Chartrons, 45, cours Portal Fruits et légumes à la pelle Tomates, oranges, concombres, poivrons, pommes, carottes, bananes et autres fruits et légumes colorent l’enseigne maraîchère Martine Duflade, installée depuis presque trois ans. « On essaye de privilégier les produits français au maximum » explique le responsable de ce lieu petit mais chaleureux. Tous les jours, celui-ci accueille une clientèle de quartier, assez familiale, et des habitués réguliers. « On est sur un cours très agréable, qui bouge et où l’on trouve de tout ! » Chez Martine, 52 cours Portal Du beurre cru à l’ancienne Déjà installée aux Grands Hommes, la fromagerie Beillevaire a ouvert depuis septembre 2016 une nouvelle boutique au 5 cours Portal. « Les commerçants du quartier sont très bien fédérés. Notre but, c’est de travailler en synergie avec les autres, on s’envoie mutuellement des clients », explique Loïc Fieux, responsable du lieu. Ici, on y trouve divers fromages de producteurs dont quelques best-sellers (comté, brie, brebis et chèvre) et des pots de confitures, mais aussi les propres réalisations fromagères de l’enseigne : « On est nous-mêmes producteurs, on réalise toute la crémerie (lait cru, crème crue, beurre cru). D’ailleurs, on est encore un des seuls à faire encore le beurre cru dans de grandes barattes en bois ! ». Fromagerie Beillevaire, 5 cours Portal • Dossier réalisé par Emeline Marceau